Citado em caso de manipulação esportiva, Nino Paraíba acerta com Paysandu

O lateral-direito Nino Paraíba, ex-Ceará e que estava no América Mineiro, foi anunciado pelo Paysandu, para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador de 37 anos é um dos envolvidos na Operação Penalidade Máxima, que investiga casos de manipulação no futebol por meio de apostas esportivas.

Após a exposição do caso, o atleta teve seu contrato rescindido com o Coelho e ficou livre no mercado da bola até chegar a um acordo com o Papão da Curuzu.

Devido ao seu envolvimento, Nino abriu mão de uma dívida que o Alvinegro de Porangabuçu possuía com ele. Segundo o deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), em entrevista ao programa O POVO News, a ação é uma “declaração clara da culpa que ele tem".

Em trato com o Ministério Público do Goiás (MP-GO), o paraibano virou testemunha do procedimento, chegando a citar informações detalhadas das partidas em que recebeu dinheiro para tomar cartão - diante de Cuiabá, Flamengo e São Paulo.

Pelo Vovô, Nino disputou 55 partidas, marcou dois gols e contribuiu com quatro assistências. Na maior parte da temporada, o lateral foi titular e tinha o desempenho bem visto entre os torcedores alvinegros.