Ceará precisará de 12 vitórias no returno da Série B para atingir meta da diretoria

O Ceará de Guto Ferreira precisará ter um aproveitamento de, no mínimo, 63% no returno da Série B do Campeonato Brasileiro para atingir a meta de vitórias estipulada pela diretoria. O Alvinegro de Porangabuçu encerrou o 1° turno com oito vitórias, quatro empates e sete derrotas, ocupando a 9ª colocação, registrando 28 pontos.



A diretoria alvinegra havia estipulado 20 vitórias, com 10 triunfos em cada turno, para o Ceará na Série B. A informação foi divulgada pelo departamento de futebol comandado por Juliano Camargo e Albeci Júnior no dia 19 de junho. Os dirigentes entendem que, se a projeção for batida, o Alvinegro de Porangabuçu estará no caminho para conquistar o acesso à Série A.

“Fizemos uma projeção interna, em quatro momentos da competição, sendo os 10 primeiros jogos, o segundo ciclo de nove jogos, o terceiro de 10 e o quarto de nove também. A gente tem uma projeção que, se concretizar, com cinco vitórias em cada ciclo, a gente atinge nossas metas. Claro que queremos ter uma gordura maior, nosso primeiro objetivo é o acesso, mas não queremos esquecer do título. Se porventura conseguirmos o acesso com o título, é o objetivo maior do ano. Queremos, no mínimo, atingir essa meta de vitórias por ciclo. Se conseguirmos um número maior que isso, estaremos entrando na meta de título também”, disse Juliano.



Caso conquiste o projetado pela cúpula alvinegra, o Ceará chegaria aos 64 pontos (contando apenas com as vitórias). A pontuação, comparando com equipes que conquistaram o acesso à Série A desde 2006, seria suficiente para ascender de divisão. Apenas América-MG (2015), Vitória (2012) e Atlético-GO (2009) tiveram pontuação acima de 64 pontos na 38ª rodada, ocupando a 4ª colocação.

Veja pontuação dos 4° colocados na Série B desde 2006:

2022: Vasco (62 pontos)



2021: Avaí (64 pontos)



2020: Cuiabá (61 pontos)



2019: Atlético-GO (62 pontos)



2018: Goiás (60 pontos)



2017: Paraná (64 pontos)



2016: Bahia (63 pontos)



2015: América-MG (65 pontos)



2014: Avaí (62 pontos)



2013: Figueirense (60 pontos)



2012: Vitória (71 pontos)



2011: Sport (61 pontos)



2010: América-MG (63 pontos)



2009: Atlético-GO (65 pontos)



2008: Grêmio Barueri (63 pontos)



2007: Vitória (59 pontos)



2006: América-RN (61 pontos)

A derrota para o Juventude neste domingo, 23, aumentou a distância do G4 para seis pontos. O Vitória (BA) ocupa a 4ª colocação, com 34 pontos, e tem um jogo a menos.

Sob o comando de Guto Ferreira, o Ceará tem 46,6% de aproveitamento, somando duas vitórias (Botafogo-SP e Vila Nova), um empate (Mirassol) e duas derrotas (Sport e Juventude).

A estreia no returno para o Ceará acontece na sexta-feira, 28, às 19 horas (de Brasília), contra o Ituano. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza-CE.

O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) projeta o Ceará com 17,4% de probabilidade de retornar à Série A. Para o título da Série B, as chances são de 2,6%. Os 28 pontos conquistados no 1° turno deixam o Alvinegro de Porangabuçu com apenas 1,4% de possibilidade de ser rebaixado à Série C.

