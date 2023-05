Nino Paraíba faz delação em caso de manipulação e abre mão de dívida do Ceará, diz deputado

Danilo Forte (União-CE) deu entrevista exclusiva ao O POVO News, do YouTube do O POVO, falou sobre o acordo e clamou por indenização ao Ceará pelo prejuízo causado pelas manipulações

Citado em investigação de manipulação de cartões na Série A de 2022, Nino Paraíba, ex-Ceará, fez delação e liberou o Alvinegro de Porangabuçu de valores pendentes de pagamento acerca de sua rescisão contratual. A informação foi dada com exclusividade pelo deputado Danilo Forte (União Brasil-CE) ao repórter João Paulo Biage, do programa O POVO News, do YouTube do O POVO.

De acordo com o político, o acordo feito entre jogador e clube já pode ser encarado como uma "declaração clara da culpa que ele tem". O parlamentar acentuou ainda que o trato feito entre as partes "é pouco" e que o Vovô deve buscar ganhar uma indenização por ter sido prejudicado pelo esquema.

"A torcida do Ceará foi humilhada (com o esquema de apostas). O Ceará é um time de padrão de Classe A. Todos os jogadores que atuaram no time na temporada passada estão jogando na Série A como titular pelos seus times. Tenho a convicção que precisamos aprofundar essa investigação, ir além do que tá sendo dito pela imprensa. Se constatado de fato se houve manipulação de resultado, se houve compadrio de algum juiz e como esses aliciadores prejudicaram o Ceará para se buscar uma indenização", destacou o deputado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre a CPI das Apostas Esportivas

A CPI das Apostas Esportivas começou nesta terça-feira, 23. Nesta sessão, serão registrados depoimentos de representantes do Ministério Público de Goiás, responsável pela Operação Penalidade Máxima, e cartolas envolvidos. Até a tarde da segunda-feira, 22, tinham sido protocolados 87 requerimentos.