Citado em investigação de apostas, Nino Paraíba, ex-Ceará, é dispensado do América-MG

Lateral defendeu o Ceará no Brasileirão Série A 2022 e foi citado na Operação Penalidade Máxima, que investiga manipulação no futebol brasileiro

O América-MG anunciou nesta segunda-feira, 15, a rescisão de contrato do lateral Nino Paraíba. O atleta foi citado na Operação Penalidade Máxima II, do Ministério Público de Goiás, que investiga manipulação na Série A do Brasileirão de 2022. À época, o jogador defendia a camisa do Ceará.

Em nota, o clube mineiro citou que a decisão foi tomada pela diretoria, acatando um pedido de demissão do jogador. "O América Futebol Clube informa que o lateral Nino Paraíba teve o contrato rescindido nesta segunda-feira. A decisão foi tomada pela direção do Clube que acatou o pedido de demissão do atleta", escreveu o time.

O jogador havia sido afastado do Coelho na última quarta-feira, 10.

Nino Paraíba na Operação Penalidade Máxima

O lateral Nino Paraíba não foi denunciado formalmente até o momento, mas há até mesmo capturas de tela de supostas conversas do jogador com outros participantes do esquema. As conversas interceptadas pelo MP-GO mostram que o atleta foi sondado para saber se poderia ser punido em um jogo em específico. Apesar da má qualidade da imagem, a conversa mostra uma suposta resposta do atleta, que teria dito: "Qual foi a vez que eu fiz e não tomei?".

Em nota na semana passada, o Ceará se manifestou afirmando que não foi notificado por qualquer investigação, mas que está à disposição das autoridades para esclarecimento. Nas reportagens que apresentam a denúncia do MP-GO aos jogadores, não há qualquer prova ou citação de participação dos times que os atletas defendiam.