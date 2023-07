Ceará busca acesso em meio ao G4 de maior pontuação da história da Série B; veja cenários

Somente em 2012 houve uma pontuação do G4 da Série B tão alta quanto o da atual edição após o primeiro turno. A deste ano, entretanto, pode ser ainda maior, já que o Vitória, quarto colocado com 34 pontos, que ainda tem um jogo a cumprir antes do fim da 19ª rodada

O alto aproveitamento das equipes que figuram no G4 após o primeiro turno da atual edição da Série B trouxe um cenário que aocorreu somente uma vez na história da divisão, em 2012. Há 11 anos, o quarto colocado da Segundona finalizou as 19 rodadas iniciais com 34 pontos, panorama que se repetiu nesta temporada — com margem, inclusive, para aumentar, caso o Vitória ao menos empate com a Chapecoense.

Isso significa que, se o clube baiano não for derrotado pela Chape, a composição da zona de classificação terá o quarto colocado com 35 pontos após o primeiro turno, algo inédito na história da competição. Consequentemente, isso afeta o Ceará e também as projeções de acesso. Pelos indicativos, o Vovô precisará fazer um returno quase impecável caso queira sonhar com a subida de divisão.

Embora as equipes do pelotão de cima da tabela tenham oscilado pouco ao longo das primeiras 19 rodadas, o histórico de pontuação no segundo turno da Série B aponta uma queda de rendimento dos clubes, sobretudo os que finalizam o torneio na quarta colocação. Neste direcionamento da análise, os times somam, em média, 31 pontos na metade final da Segundona. Ou seja, neste cenário, ao término da competição, o corte do G4 seria de, no mínimo, 65 pontos (34 do primeiro turno somado aos 31 do segundo).

Caso a média se confirme nesta edição da Série B, o Ceará, que tem 28 pontos, precisaria ter, ao término da competição, pelo menos 65 pontos para se manter na briga pelo acesso. No cenário onde o Vitória empata ou vence, o número sobe para 66. Uma margem segura para o Alvinegro ingressar no G4 neste contexto, portanto, seria entre 66 e 67 pontos, que representa campanha em torno de 12 triunfos e um empate nos 19 jogos restantes.

A única vez que esse número extrapolou aconteceu exatamente em 2012, quando o São Caetano terminou o primeiro turno com 34 pontos, conquistou mais 37 no returno e, mesmo com uma pontuação total de 71, acabou ficando fora da zona de classificação à Série A.

Outra hipótese possível baseia-se na menor pontuação de um quarto colocado no returno, que foi de 29, em quatro edições anteriores: 2007, 2013, 2021 e 2022. Neste panorama, considerando a situação do primeiro turno de 2023, a margem seria de 63 ou 64 pontos — ainda sob a condição do resultado do jogo do Vitória. Assim, o Ceará precisaria somar algo em torno de 64 ou 65 pontos para alcançar o acesso, que também representa 12 triunfos.

Existe, ainda, a possibilidade dos clubes manterem o ritmo de pontuação do primeiro turno, o que elevaria os desafios para o Ceará, já que a pontuação de corte do G4 subiria para, no mínimo, 69 pontos, podendo chegar a 70 a depender do resultado do Vitória. A missão do Vovô neste cenário seria complicada, tendo em vista a necessidade da equipe somar 42 pontos para alcançar os 70, algo que nunca nenhum outro time sequer chegou próximo de conseguir em um único turno.

Conclui-se, considerando um cenário onde a média histórica de pontuação do returno, tanto a menor quanto a mais comum, seja mantida, que o Ceará terá de buscar entre 64 e 67 pontos para se manter na briga pelo G4. Isso representa um aproveitamento próximo de 63% — no primeiro turno, o Vovô totalizou um rendimento de 49%.

Com informações de Thiago Minhoca, estatístico e comentarista da Rádio O POVO CBN.