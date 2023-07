Ceará encerra 1° turno com 6ª melhor campanha da sua história na Série B; veja números

Com a derrota para o Juventude, o time cearense ficou a seis pontos do G4 da Série B. A distância pode aumentar em caso de triunfo do Sport (PE) e do Vitória (BA)

O Ceará encerrou o 1° turno da Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, 23, com derrota para o Juventude. Ocupando a 9ª colocação, com 28 pontos, a equipe de Guto Ferreira realizou a 6ª melhor campanha da história do clube nas primeiras 19 partidas da 2ª divisão desde 2006.

A atual campanha alvinegra é inferior a de 2014 e 2016 (35 pontos), 2009 (33 pontos), 2017 (31 pontos) e 2008 (29 pontos). Em 2023, a diretoria do Ceará havia estipulado meta de vitórias no 1° turno, para encerrar o período acima dos 30 pontos, mas não foi batida.

Com a derrota, o time cearense ficou a seis pontos do G4 da Série B. Na 4ª colocação, com 34 pontos, está o Criciúma. A distância pode aumentar em caso de triunfo do Sport (PE) e do Vitória (BA).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais David Ricardo recebe 3° amarelo e desfalca Ceará contra Ituano

Jean Carlos enfatiza que Ceará terá "segundo turno inteiro" para conquistar acesso

Série B: apenas 29% das equipes que estavam fora do G4 no fim do 1° turno conquistaram o acesso

Veja campanhas do Ceará no 1° turno da Série B desde 2006

2006: 15 pontos (20ª colocação)



2007: 25 pontos (12ª colocação)



2008: 29 pontos (7ª colocação)



2009: 33 pontos (4ª colocação)



2012: 27 pontos (10ª colocação)



2013: 23 pontos (12ª colocação)



2014: 35 pontos (1ª colocação)



2015: 14 pontos (20ª colocação)



2016: 35 pontos (2ª colocação)



2017: 31 pontos (4ª colocação)



2023: 28 pontos (9ª colocação)

Veja campanha do Ceará na Série B de 2023