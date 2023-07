Série B: apenas 29% das equipes que estavam fora do G4 no fim do 1° turno conquistaram o acesso

Foram 68 equipes, ao todo, entre os quatro melhores da Série B entre 2006 e 2022, com 48 times presentes no G4 no 1° turno confirmando o acesso

A Série B do Campeonato Brasileiro está em reta final de 1° turno com a conclusão da 17ª rodada. O Ceará, ocupando a 10ª colocação, com 25 pontos, completará o período sem figurar no G4. Mesmo com dois jogos a disputar, o Alvinegro de Porangabuçu pode chegar, no máximo, a 31 pontos, com nove vitórias, mas ficará atrás do Vitória (BA), 4° colocado, que tem um triunfo a mais.

Na história dos pontos corridos da Série B com 20 clubes, desde 2006, apenas 29% das equipes que estavam fora do G4 no fim do 1° turno conquistaram o acesso: América-MG e Atlético-MG (2006), Portuguesa e Ipatinga (2007), Grêmio Barueri (2008), América-MG (2010), Sport (2011), Atlético-PR (atual Athletico-PR) e Goiás (2012), Figueirense (2013), Vasco e Ponte Preta (2014), Santa Cruz (2015), Bahia e Avaí (2016), Paraná (2017), Avaí e Goiás (2018) e Avaí e Botafogo (2021).

Histórico do Ceará

A equipe alvinegra tem histórico equilibrado na Série B do Campeonato Brasileiro ao figurar no G4 no 1° turno e conquistar o acesso ao final da temporada. Em 2009 e 2017, o clube esteve entre os quatro melhores no período, e ascendeu de divisão. No entanto, em 2014 e 2016, o cenário inverso aconteceu: o Ceará esteve entre os primeiros colocados, mas não conseguiu sustentar e ficou de fora da Série A.

Probabilidades da UFMG

O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atualizou as probabilidades de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará de Guto Ferreira aparece na 8ª colocação, com apenas 19,1% de probabilidade de ascender de divisão.

Atualmente, o G4 da Série B é composto por Vila Nova, Criciúma, Sport e Vitória.

Veja cenário do G4 no 1° e 2° turno da Série B (2006–2022)

2006:

G4-19°: Coritiba, Náutico, Sport e Avaí

G4-38°: Atlético-MG, Sport, Náutico e América-RN

2007:

G4-19°: Criciúma, Coritiba, Marília e Vitória

G4-38°: Coritiba, Ipatinga, Portuguesa e Vitória

2008:

G4-19°: Corinthians, Avaí, Santo André e Ponte Preta

G4-38°: Corinthians, Santo André, Avaí e Grêmio Barueri

2009:

G4-19°: Vasco, Atlético-GO, Guarani e Ceará

G4-38°: Vasco, Guarani, Ceará e Atlético-GO

2010:

G4-19°: Figueirense, Ponte Preta, Coritiba e Bahia

G4-38°: Coritiba, Figueirense, Bahia e América-MG

2011:

G4-19°: Portuguesa, Ponte Preta, Náutico e Guaratinguetá

G4-38°: Portuguesa, Náutico, Ponte Preta e Sport

2012:

G4-19°: Vitória, Criciúma, Joinville e São Caetano

G4-38°: Goiás, Criciúma, Athletico-PR e Vitória

2013:

G4-19°: Palmeiras, Chapecoense, Paraná e Sport

G4-38°: Palmeiras, Chapecoense, Sport e Figueirense

2014:

G4-19°: Ceará, Avaí, América-MG e Joinville

G4-38°: Joinville, Ponte Preta, Vasco e Avaí

2015:

G4-19°: Vitória, Botafogo, América-MG e Bahia

G4-38°: Botafogo, Santa Cruz, Vitória e América-MG

2016:

G4-19°: Vasco, Ceará, CRB e Atlético-GO

G4-38°: Atlético-GO, Avaí, Vasco e Bahia

2017:

G4-19°: América-MG, Internacional, Vila Nova e Ceará

G4-38°: América-MG, Internacional, Ceará e Paraná

2018:

G4-19°: Fortaleza, CSA, Vila Nova e Atlético-GO

G4-38°: Fortaleza, CSA, Avaí e Goiás

2019:

G4-19°: Bragantino, Coritiba, Atlético-GO e Sport

G4-38°: Bragantino, Sport, Coritiba e Atlético-GO

2020:

G4-19°: Chapecoense, Cuiabá, América-MG e Juventude

G4-38°: Chapecoense, América-MG, Juventude e Cuiabá

2021:

G4-19°: Coritiba, Goiás, CRB e Sampaio Corrêa

G4-38°: Botafogo, Goiás, Coritiba e Avaí

2022:

G4-19°: Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio

G4-38°: Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco

Com informações de Thiago Minhoca, estatístico e comentarista da Rádio O POVO CBN.