David Ricardo recebe 3° amarelo e desfalca Ceará contra Ituano

Zagueiro foi advertido na derrota alvinegra para o Juventude neste sábado, 23, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

O técnico Guto Ferreira não poderá contar com o zagueiro David Ricardo diante do Ituano na sexta-feira, 28, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na derrota do Ceará para o Juventude neste sábado, 23, o defensor foi advertido com o 3° cartão amarelo e cumprirá suspensão automática contra os paulistas.

Além da suspensão, existe a possibilidade de David Ricardo desfalcar o Ceará por mais jogos. O camisa 4 deixou o campo aos 6 minutos do 2° tempo, após sentir a posterior da coxa. A atualização do departamento médico alvinegro saiará na sexta-feira, antes do confronto contra o Ituano.

Para a posição, Guto Ferreira conta com Luiz Otávio, Gabriel Lacerda, Tiago Pagnussat, Léo Santos e Sidnei. Na vaga de David Ricardo diante do Juventude, Pagnussat foi acionado.

A partida contra o Ituano será realizado na Arena Castelão, às 19 horas (de Brasília).

Retornos

Apesar da ausência de David Ricardo, o Ceará terá o retorno de três jogadores: os volantes Zé Ricardo e Willian Maranhão e o atacante Erick. Os atletas cumpriram suspensão automática e desfalcaram o Alvinegro de Porangabuçu diante do Juventude.