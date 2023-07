Ceará leva gol nos acréscimos, perde para Juventude e se distancia do G-4 da Série B

O Ceará perdeu para o Juventude por 1 a 0 neste domingo, 23, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Rodrigues, aos 50 minutos do 2° tempo, marcou o gol da vitória.

Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu manteve os 28 pontos, caindo para a 9ª colocação.

A equipe cearense volta a campo na sexta-feira, 28, às 19 horas (de Brasília), contra o Ituano, pela 20ª rodada da Série B. O duelo será disputado na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

O JOGO

Para a partida, o técnico Guto Ferreira escalou o Ceará com Castilho na esquerda e Hygor Cléber na direita, alternando com o meio-campista Jean Carlos. Na referência, Guilherme Bissoli. Com uma marcação alta, encurtando os espaços do adversário, o Alvinegro de Porangabuçu criou algumas chances de sair com a vantagem na etapa inicial, porém não obteve sucesso.

A equipe ainda contou com a displicência do goleiro Thiago Couto. Aos 16 minutos, o camisa 1 do Juventude saiu jogando errado e deu para Hygor Cléber. O atacante serviu Jean Carlos, que finalizou para fora. Aos 19, novamente o arqueiro deu de presente, mas dessa vez Richardson fez o desarme, a bola sobrou para o camisa 10 alvinegro, que passou para Bissoli. O atacante encobriu o goleiro, mas a arbitragem anulou o gol por impedimento de Jean Carlos.

Sem conseguir criar chances claras, devido à forte marcação do Ceará no 4-5-1, com Castilho e Hygor Cléber descendo para compor a linha central, a equipe de Thiago Carpini ficou refém das bolas paradas. Por duas vezes, Nenê tentou surpreender Bruno Ferreira. Aos 13 minutos, Danilo Boza recebeu cruzamento, mas cabeceou para fora. Aos 33, em cobrança direta, o camisa 10 do Papo mandou por cima do gol alvinegro.

A equipe Jaconera voltou com outra postura para o 2° tempo. Mais presente no campo ofensivo, encurtando os espaços do alvinegro e acelerando jogadas no último terço, criou chance com Nenê, aos 7 minutos, com o camisa 10 finalizando cruzado para a defesa de Bruno Ferreira. A resposta do Ceará veio no minuto seguinte, aos 8, com Guilherme Castilho recebendo de Hygor Cléber. O meio-campista finalizou, mas Thiago Couto defendeu.

Aos 18 minutos, Guto promoveu mudanças na equipe do Ceará: Janderson e Nicolas entraram nas vagas de Hygor Cléber e Nicolas. A entrada do camisa 77 fez Castilho ser alocado para o lado direito. Antes, David Ricardo havia saído lesionado para a entrada de Tiago Pagnussat.

O zagueiro, inclusive, foi salvo pelo VAR. Aos 21 minutos, Rodrigo Rodrigues abriu o marcador no Alfredo Jaconi, após o camisa 3 falhar na marcação. O centroavante do Jaconero, porém, estava em posição de impedimento.

Aos 30 minutos, as melhores oportunidades do Juventude na partida: Rodrigo Rodrigues recebeu cruzamento na área, cabeceou, mas Bruno Ferreira salvou o Ceará. No lance seguinte, o camisa 94 voltou a ser decisivo, parando a finalização de David.

Armado para contra-atacar, o Ceará teve a oportunidade de abrir o marcador aos 35 minutos: Janderson cruzou na área, Danilo Boza cortou, mas acertou a trave. No rebote, Nicolas finalizou em cima do goleiro.

Nos acréscimos do 2° tempo, Erick Pulga cometeu pênalti em Nenê. Rodrigo Rodrigues cobrou e marcou o gol da vitória do Juventude.

Ficha Técnica | Juventude 1 x 0 Ceará

Juventude

4-4-2: Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jean Irmer (Ruan), Jadson (Matheus Vargas), Vini Paulista (Luis Mandaca) e Nenê; Victor Andrade (David) e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Thiago Carpini.

Ceará

4-4-2: Bruno Ferreira; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo (Tiago Pagnussat) e Paulo Victor (Willian Formiga); Caíque Gonçalves, Richardson, Guilherme Castilho (Erick Pulga) e Jean Carlos; Hygor Cléber (Janderson) e Bissoli (Nicolas). Técnico: Guto Ferreira.

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Ruan Luiz de Barros Silva (AL) e Vanessa Santos Azevedo (SE)

Quarto Árbitro: Francisco Soares Dias (RS)

VAR: Marcio Henrique de Góis (SP)

AVAR: Fabio Rogerio Baesteiro (SP)

Gols: Rodrigo Rodrigues (50'2T)

Cartões amarelos: David Ricardo, Tiago Pagnussat e Luiz Otávio (Ceará) | Nenê (Juventude)

Cartões vermelhos: N/A