Jean Carlos enfatiza que Ceará terá "segundo turno inteiro" para conquistar acesso

O Ceará foi derrotado por 1 a 0 para o Juventude-RS no encerramento do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 23, em Caxias do Sul-RS. Após o jogo, o meia Jean Carlos concedeu entrevista na saída do gramado.

Na oportunidade, o jogador disse que o time fez boa partida, no entanto, não soube aproveitar as chances criadas: "Vínhamos fazendo um jogo bom, controlamos o primeiro tempo e tivemos chances no segundo, mas não aproveitamos”, afirmou.

Agora, os comandados de Guto Ferreira terão suas atenções voltadas para o returno da competição. Jean pontuou que o momento é de virar a chave e recuperar a pontuação desperdiçada nesta etapa inicial da Segunda Divisão: “Acabou o primeiro turno, temos o segundo inteiro pela frente, para recuperar os pontos que a gente perdeu e conquistar o acesso”, enfatizou.

O Alvinegro de Porangabuçu volta a campo na sexta-feira, 28. Dentro do Castelão, às 19 horas, o Vovô recebe o Ituano, pela 20ª rodada do torneio.