Ceará encerrará 1° turno da Série B sem atingir meta de vitórias

O empate diante do Mirassol encerrou as possibilidades de chegar no número de vitórias proposto pela cúpula alvinegra

O Ceará de Guto Ferreira encerrará o 1° turno da Série B do Campeonato Brasileiro sem atingir a meta de vitórias estipulada pela diretoria. Em entrevista coletiva no dia 19 de junho, os diretores Juliano Camargo e Albeci Júnior, expuseram o planejamento interno para, durante os turnos, a conquista de 10 triunfos.

“Fizemos uma projeção interna, em quatro momentos da competição, sendo os 10 primeiros jogos, o segundo ciclo de nove jogos, o terceiro de 10 e o quarto de nove também. A gente tem uma projeção que, se concretizar, com cinco vitórias em cada ciclo, a gente atinge nossas metas. Claro que queremos ter uma gordura maior, nosso primeiro objetivo é o acesso, mas não queremos esquecer do título. Se porventura conseguirmos o acesso com o título, é o objetivo maior do ano. Queremos, no mínimo, atingir essa meta de vitórias por ciclo. Se conseguirmos um número maior que isso, estaremos entrando na meta de título também”, disse Juliano.

O empate diante do Mirassol encerrou as possibilidades de chegar no número de vitórias proposto pela cúpula alvinegra. O Ceará ocupa a 10ª colocação, com 25 pontos, e soma sete triunfos em 17 partidas. Até o final do 1° turno da Série B, a equipe enfrenta o Vila Nova e o Juventude, podendo chegar, no máximo, a nove partidas vencidas.

Em 17 partidas, a equipe venceu ABC-RN, Tombense, Criciúma, Londrina, Chapecoense, Atlético-GO e Botafogo-SP. O Alvinegro de Porangabuçu somou empates contra Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Avaí e Mirassol. As derrotas foram para Ituano, Guarani, Vitória, Novorizontino, CRB e Sport.

Veja dados do Ceará na Série B

17 partidas



7 vitórias



4 empates



6 derrotas



20 gols marcados



20 gols sofridos



49% de aproveitamento (25 pontos)

Fora do G4

A campanha do Ceará durante as 17 partidas do 1° turno da Série B garante a equipe fora da zona de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mesmo que vença Vila Nova e Juventude, a equipe de Guto Ferreira chegaria aos 31 pontos, mas ficaria, no máximo, na 5ª colocação, devido ao número de triunfos do Vitória-BA (10).

Atualmente, conforme o Departamento de Matemática da UFMG, o Ceará tem 19,1% de probabilidade de ascender à elite do futebol brasileiro. O G4 da Série B é composto por: Vila Nova, Criciúma, Sport e Vitória.

O time alvinegro volta a campo na quarta-feira, 19, às 21h30min, contra o Vila Nova, na Arena Castelão, pela 18ª rodada da Série B. Em caso de vitória, o Ceará pode encurtar a diferença para o G4 da competição.