Maranhão exalta qualidade dos volantes do Ceará: "Estamos bem servidos"

Jogador é um dos atletas que o Alvinegro de Porangabuçu dispõe para posição. Com a camisa do Vovô são 14 jogos e um gol marcado.

O volante Willian Maranhão, do Ceará, concedeu, nesta terça-feira, 18, entrevista coletiva à imprensa no CT de Porangabuçu. Na oportunidade, o atleta projetou o duelo desta quarta-feira, 19, quando o Alvinegro recebe, na Arena Castelão, às 21h30min, o Vila Nova-GO, pela Série B do Campeonato Brasileiro.



“É um jogo bastante complicado, contra o líder do campeonato, mas sabemos da nossa força dentro do Castelão. Temos certeza que podemos fazer um grande jogo e, consequentemente, conquistar os três pontos”, disse o jogador ressaltando a dificuldade da partida frente ao Tigre.

No último jogo do Vovô, contra o Mirassol-SP, Maranhão iniciou como titular e fez dupla com Zé Ricardo. No entanto, nesse setor também atuam constantemente Caíque Gonçalves e Richardson O camisa 95 exaltou os jogadores da posição: “Estamos bem servidos nessa função (volante) e o Ceará tem a ganhar com isso. O Guto pediu bastante confiança minha e do Zé Ricardo para organizar o time e, além disso, bastante marcação”, pontuou.

Guto Ferreira não teve grande período para treinos visando o jogo. Maranhão, todavia, rechaçou qualquer possibilidade desse fator interferir no desempenho: “É pouco tempo de treinamento, mas não é desculpa, já que nos conhecemos. Estamos querendo chegar ao G-4, lógico que, passo a passo, degrau a degrau, mas estamos conversando bastante sobre. Vamos ver o que o professor vai nos passar do Vila Nova, para nos aprofundarmos, É um time qualificado, não é o líder à toa”, afirmou.