Ceará voltar a enfrentar o Vila Nova após quase 6 anos; veja retrospecto

O Ceará recebe o Vila Nova-GO nesta quarta-feira, 19, às 21h30min, na Arena Castelão, pela 18ª rodada da Série B. Será a primeira partida entre os times desde outubro de 2017, quando o Vovô derrotou a equipe goiana por 2 a 0. Naquele ano, o Alvinegro garantiu o acesso à elite do futebol brasileiro.

Nos últimos sete confrontos contra o adversário, o time cearense registrou cinco vitórias, um empate e uma derrota. Apesar do retrospecto recente positivo, no histórico geral a vantagem é do Vila.

Ao todo, já ocorreram 25 embates. O Ceará triunfou em oito ocasiões, empatou em seis e saiu derrotado 11 vezes. No saldo de gols, o Vovô leva a melhor: são 33 tentos marcados e 30 sofridos.

Como mandante, o clube de Porangabuçu registra cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. O último revés ocorreu em 2016, quando o oponente venceu por 3 a 2.

O Vila Nova é o atual líder da Série B, com 34 pontos. Um resultado positivo contra os goianos pode deixar o Ceará mais próximo do G-4. Atualmente, o Alvinegro ocupa a 11ª posição no certame, com 25 pontos e seis de distância para a zona de acesso.