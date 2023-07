Destaque do Ceará, Erick é o vice-artilheiro da Série B; veja números

Atleta está empatado com Bruno Mendes, Bruno Nazário e Derek Freitas, do Guarani, Luciano Juba, do Sport, e Nenê, do Juventude. A artilharia é liderada por Vagner Love, atacante do Sport

Destaque do Ceará na temporada, o atacante Erick é o vice-artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Com seis gols, o atleta está empatado com Bruno Mendes, Bruno Nazário e Derek Freitas, do Guarani, Luciano Juba, do Sport, e Nenê, do Juventude.

A artilharia da Série B é liderada por Vagner Love, atacante do Sport, com nove gols.

Veja números de Erick na Série B

16 partidas (1327 minutos disputados)



6 gols



1 assistência

Em 2023, o atacante tem 14 gols marcados e 11 assistências. Na conquista da Copa do Nordeste, Erick foi o vice-artilheiro com cinco tentos, atrás de Luciano Juba e Juan Martín Lucero.