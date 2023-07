Morínigo recebe medalha de título do Nordestão pelo Ceará: "Oficialmente campeão"

Na campanha, o treinador paraguaio eliminou o Fortaleza na semifinal e venceu o primeiro jogo da decisão contra o Sport. Antes do duelo na Ilha do Retiro, porém, foi demitido e substituído por Barroca

Responsável por comandar o Ceará em praticamente toda campanha do título da Copa do Nordeste desta temporada, o treinador Gustavo Morínigo recebeu sua medalha de campeão e compartilhou o momento nas redes sociais. Na publicação, o paraguaio celebrou e disse: "Oficialmente campeão".

"Agora sim! Oficialmente campeão da Copa do Nordeste 2023 com o Ceará. Gratidão por ter feito parte desta grande história do gigante do Nordeste. Obrigado a toda diretoria, comissão e jogadores. Formamos uma família a base do respeito e compromisso. Eternamente obrigado!", escreveu.

Leia Mais Ceará regulariza zagueiro Sidnei no BID e pode estrear contra Vila Nova

Série B: apenas 29% das equipes que estavam fora do G4 no fim do 1° turno conquistaram o acesso

Destaque do Ceará, Erick é o vice-artilheiro da Série B; veja números

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o Ceará, Morínigo chegou até a final do Nordestão e esteve na beira do campo no primeiro jogo da decisão, vencido pelo Vovô por 2 a 1 contra o Sport, na Arena Castelão. Antes do segundo duelo, que culminou no título, o comandante acabou sendo demitido e substituído por Eduardo Barroca.