Erick x Parede: os protagonistas de Ceará e Vila Nova na Série B

Atletas são os artilheiros das suas equipes no campeonato e estão entre os melhores marcadores no geral. Embate será nesta quarta-feira, 19, no Castelão

Adversários nesta quarta-feira, 19, Ceará e Vila Nova-GO entrarão em campo na Arena Castelão, pela 18ª rodada da Série B, com objetivos muito claros: o Alvinegro quer diminuir a distância para o G-4, enquanto que o clube goiano quer se manter na liderança. Neste equilibrado embate, os atacantes Erick e Guilherme Parede, destaques individuais dos times, podem ter papéis importantes.

Erick tem seis gols na Série B e é o vice-artilheiro da competição, dividindo o posto com outros cinco atletas. Além de ser o maior goleador do Vovô no torneio, o jogador também soma uma assistência.

Na temporada, Erick registra 37 partidas disputadas. Com 14 gols e dez assistências, é o artilheiro e garçom do elenco alvinegro. O atacante foi essencial para que o time de Porangabuçu conquistasse a Copa do Nordeste, no início do mês de maio, contra o Sport.

Guilherme Parede, do Vila Nova, tem cinco gols nesta Segundona e aparece logo atrás de Erick no ranking de artilharia do certame, empatado com outros três jogadores, incluindo seu companheiro de clube, Caio Dantas. Além dos tentos, o atacante do time goiano totaliza três assistências.

No ano, o atacante tem seis gols e quatro passes para gol. O atleta pertence ao Talleres-ARG desde 2020 e, além do Vila, passou por empréstimo no Vasco-RJ e no Juventude-RS.

O Ceará é o 11º colocado na Série B com 25 pontos, a seis de distância do G-4. O Vila Nova, com 34, lidera o campeonato.

Ceará só venceu na Série B quando teve vantagem no intervalo

Preparando-se para disputar a penúltima rodada do 1º turno da Série B, o Ceará vem seguindo um padrão no que diz respeito às vitórias obtidas. O clube de Porangabuçu só conseguiu resultados positivos quando foi para o intervalo vencendo.

O Alvinegro soma sete vitórias até então. Em todas, a equipe desceu para o vestiário com uma vantagem, que foi mantida ou ampliada posteriormente. Em outras seis ocasiões, o primeiro tempo terminou em igualdade e o Vovô não conseguiu o triunfo.

Além disso, em quatro embates o escrete cearense terminou a primeira etapa perdendo, com a confirmação dos resultados ao fim do jogo.