Zé Ricardo explica diferença entre Barroca e Guto e projeta Vila Nova: "Temos que matar os caras"

O volante Zé Ricardo, do Ceará, concedeu entrevista exclusiva ao Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 18, e comentou sobre as diferenças do trabalho de Eduardo Barroca, ex-treinador do Vovô, e Guto Ferreira. Para o camisa 7, os estilos diferem, mas a metodologia só funciona quando o elenco abraça a ideia do comandante, cenário que vem ocorrendo com 'Gordiola'.

“Gostei muito dos dois, acho que o Barroca tem as ideias dele, acabou que não deu certo e o clube optou por trazer o Guto, que tem uma história muito bonita no Ceará. São ideias diferentes, eu costumava falar que eu entendia muito de futebol, mas comecei a trabalhar e a gente fala 'uma marcação individual, por setor', cada um com sua ideia, ela só vai dar certo quando todo mundo faz a situação”, iniciou.

“O nosso elenco está disposto a abraçar a ideia do Guto, tem tudo para dar certo e vamos buscar quanto antes as vitórias. Estamos vindo de três partidas com o Guto, um jogo difícil contra o Sport, uma vitória muito boa contra o Botafogo-SP, que inclusive ganhou do Criciúma ontem, e agora é fazer nossa parte, tivemos o empate contra a boa equipe do Mirassol, tivemos bastante dificuldade. Temos que melhorar, a gente sabe disso”, completou Zé Ricardo.

O volante aproveitou para projetar o duelo diante do Vila Nova, citando o equilíbrio da equipe durante a Série B, mas destacou que o Ceará precisa vencer, principalmente para chamar o torcedor para o estádio.

“[…] Agora é pegar o Vila Nova em casa e temos que matar os caras. Temos que jogar bem, dar o nosso melhor, não tem outro resultado que não seja a vitória pelas nossas pretensões. A gente sabe que pode acontecer de tudo, mas vamos preparados para buscar a vitória para nossa retomada que é importantíssima […] É uma equipe muito equilibrada, defende muito bem, às vezes joga por uma bola. Será um jogo bom, a gente precisar estar bem preparado, ver a melhor estratégia que o Guto passará para a gente, a equipe que será montada, e esperamos vencer em casa para chamar o torcedor”, comentou Zé Ricardo.

O duelo diante do Vila Nova acontece nesta quarta-feira, 19, às 21h30min, na Arena Castelão. A partida é válida pela 18ª rodada da Série B.