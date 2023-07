Ceará regulariza zagueiro Sidnei no BID

Com a regularização, o defensor de 33 anos está apto a estrear com a camisa alvinegra

O Ceará regularizou o zagueiro Sidnei nesta segunda-feira (17) no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com a regularização, o defensor de 33 anos está apto a estrear com a camisa alvinegra.

Revelado pelo Internacional, Sidnei foi anunciado pelo Ceará no dia 6 de julho, após disputar a 2ª divisão do Campeonato Espanhol pelo Las Palmas. O zagueiro disputou sua última partida no dia 30 de abril. Integrado ao elenco de Guto Ferreira, realizou atividades e, com a regularização, pode estrear diante do Vila Nova nesta quarta-feira, 19, às 21h30min, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na carreira, soma passagens por Benfica (POR), Beikta (TUR), Espanyol (ESP), Deportivo de La Coruña (ESP), Real Betis (ESP), Cruzeiro e Goiás. Na temporada 22–23, disputou 21 partidas entre Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Brasileirão, Copa do Rei e 2ª divisão da Espanha.

Sidnei disputará posição com David Ricardo, Gabriel Lacerda, Jonathan, Léo Santos, Luiz Otávio e Tiago Pagnussat.