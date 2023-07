Rival do Ceará, Vila Nova tem a 4ª melhor campanha como visitante na Série B

O Ceará recebe o Vila Nova nesta quarta-feira, 19, às 21h30min, na Arena Castelão, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe de Claudinei Oliveira não vence como visitante desde 24 de junho, mas defende a 4ª melhor campanha atuando fora de Goiânia.

Dos 34 pontos somados, 14 foram conquistados longe do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). A equipe goiana tem 51,8% de aproveitamento como visitante na Série B. O desempenho é inferior apenas ao de Novorizontino, Criciúma e Ceará, respectivamente.

Veja dados do Vila Nova como visitante na Série B

9 partidas



4 vitórias



2 empates



3 derrotas



12 gols marcados



9 gols sofridos



51,8% de aproveitamento (14 pontos conquistados)

Leia Mais Ceará encerrará 1° turno da Série B sem atingir meta de vitórias

Ceará só venceu na Série B quando foi para o intervalo com a vantagem no placar

Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Vila Nova

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Tigre perdeu para o Londrina por 1 a 0 no sábado, 15, no Estádio do Café. Na coletiva de imprensa pós-jogo, Claudinei Oliveira citou que a derrota não abalou a confiança do elenco, que tem capacidade para reagir diante do Ceará na Arena Castelão. Além do revés para o Tubarão, o Vila Nova perdeu para Ponte Preta e Sport.

“Não abala nossa confiança. Foram três derrotas. Contra a Ponte Preta, não fizemos um bom jogo e acho até que o empate seria muito porque não jogamos bem. Contra o Sport, talvez merecêssemos até a vitória. Hoje pagamos por um gol sofrido no início, foi bola parada, acontece, mas esse grupo sempre que perdeu reagiu no jogo seguinte”, comentou.

Na tabela de classificação, o Vila Nova ocupa a liderança, com 34 pontos. O G4 da Série B é completado por Criciúma, Sport e Vitória.