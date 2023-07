Próximo reforço do Ceará, zagueiro Sidnei não atua há mais de dois meses

O último jogo do defensor de 33 anos aconteceu no dia 30 de abril, pela 38ª rodada da Segunda Divisão da Espanha. Na ocasião, o Las Palmas empatou em 1 a 1 com o Real Zaragoza

Próximo de ser oficializado como terceiro reforço do Ceará na atual janela de transferências, o zagueiro Sidnei não entra em campo há dois meses e três dias (65 dias). Depois de encerrar a passagem pelo Las Palmas, da Espanha, o atleta ficou livre no mercado e não entrou mais em campo.

A última vez que o defensor de 33 anos jogou uma partida neste ano foi no dia 30 de abril, quando seu ex-clube encarou o Real Zaragoza pela 38ª rodada da Segunda Divisão do futebol espanhol. O jogo terminou empatado em 1 a 1, no Estádio La Romareda.

Sobre o assunto Vitor Gabriel tem negociação avançada com clube da Coreia do Sul; Ceará receberá 10% de venda

Com preços promocionais, Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-SP

Afastado por doping, Cléber, do Ceará, será julgado na próxima segunda, 10

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ausência de partidas do zagueiro nos últimos meses deve implicar na falta de ritmo de jogo. Portanto, é natural que Sidnei sinta uma dificuldade maior com relação a parte física no começo da passagem pelo Ceará.

O atleta, inclusive, já está na capital cearense para fechar o acordo com o Vovô e dar início aos treinamentos, apurou o Esportes O POVO. O desfecho da negociação deve acontecer em breve, com um final positivo para o time alvinegro.

Histórico de Sidnei

Na temporada 2022/2023, o defensor entrou em campo 21 vezes, divididas entre a Segunda Divisão e Copa do Rei, pelo Las Palmas-ESP e marcou um gol.

Na Espanha, ele também defendeu as cores do Real Betis, Deportivo de La Coruña e Espanyol. Além do futebol espanhol, Sidnei teve passagens por outros times da Europa: Benfica, de Portugal, e Besiktas, da Turquia. Em solo brasileiro, o zagueiro jogou por Goiás, Cruzeiro e Internacional, sendo os dois primeiros em 2022.