Ceará só venceu na Série B quando foi para o intervalo com a vantagem no placar

Nas vezes em que desceu para o vestiário com igualdade ou desvantagem, o Alvinegro de Porangabuçu não conseguiu reverter o placar no segundo tempo

O Ceará tem seguido um padrão na Série B quando o assunto é conquistar vitórias. Na atual edição do torneio, o Vovô só saiu vitorioso dos jogos quando foi para o intervalo com a vantagem no placar. Em outras situações, quando desceu para o vestiário com o empate ou derrota, a equipe não conseguiu reverter o cenário no segundo tempo.

Ao todo, o Alvinegro de Porangabuçu conquistou sete triunfos na Segundona: ABC, Tombense, Criciúma, Londrina, Chapecoense, Atlético-GO e Botafogo-SP. Em todas essas partidas, o escrete preto-e-branco venceu nos 45 minutos iniciais e sustentou — ou ampliou — o resultado no decorrer do confronto.

Em outros seis duelos, entretanto, quando o placar após o primeiro tempo foi de igualdade, o Vovô não conseguiu vencer. Nos embates diante da Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Avaí e Mirassol, o empate prevaleceu ao término da partida, mas contra Vitória e CRB, o Ceará acabou sendo derrotado.

Nas situações de desvantagem, o Ceará não conseguiu reverter nenhum placar. Contra o Ituano, Guarani, Novorizontino e Sport, o time cearense desceu para o intervalo perdendo o jogo e o resultado se confirmou com o fim dos confrontos.

Com informações de Thiago Minhoca, estatístico e comentarista da Rádio O POVO CBN.