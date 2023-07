Salários atrasados e danos morais: Leandro Carvalho cobra R$ 5,4 milhões do Ceará na Justiça

O imbróglio envolvendo Ceará e Leandro Carvalho ganhou um novo capítulo, desta vez na Justiça. O Esportes O POVO teve acesso ao documento do processo de ação trabalhista movida pelo atacante contra o Vovô, onde há diversos pedidos, entre eles o pagamento de salários atrasados e indenização por danos morais. O valor total da ação é de R$ 5,4 milhões.

No processo, é exposto que o valor salarial mensal de Leandro Carvalho é de R$ 150 mil, considerando também o direito de uso de imagens. Ainda de acordo com o documento, o Ceará deixou de pagar os vencimentos do atleta, que inclui também o não depósito do FGTS, em julho de 2022, data em que o atacante retornou de empréstimo do América-MG.

“Assim, a Reclamada não cumpriu com a sua obrigação legal de depositar sempre na data aprazada pela lei o valor referente ao percentual devido do total da renda obtida no mês de trabalho do Reclamante, assim como referente à Previdência Social”, cita parte do documento.

Na ação, os maiores valores requeridos estão ligados ao pagamento de R$ R$ 1.440.000,00 referentes aos salários em atraso e R$ 1.500.000,00 de danos morais. Em contato com o departamento jurídico do Vovô, foi informado que o clube não foi citado e que há o desconhecimento do processo, cuja data da autuação é do dia 22 de junho.

Ao todo, a ação conta com nove requisições de pagamentos, confira:

Seja reconhecida a rescisão indireta do Contrato especial de Trabalho;

Pagamento do salário em aberto: R$ 1.440.000,00;

Pagamento dos valores devidos a título de FGTS + 40% não depositados: R$ 785.800,00

Pagamento dos valores devidos a título de saldo de salário: R$ 120.000,00;

Pagamento do 13º salário proporcional: R$ 62.500,00;

Pagamento das férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional: R$ 244.444,44

Pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa: R$ 705.786,66

Pagamento da cláusula compensatória prevista no art. 28, II da Lei Pelé: R$ 552.500,00;

Pagamento dos Danos Morais conforme fundamentação: R$ 1.500.000,00



Na última terça-feira, 11, Fred Bandeira, Diretor de Assuntos Jurídicos do clube, comentou sobre a situação de Leandro Carvalho durante entrevista exclusiva ao Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN. O jurista informou que o Alvinegro está preparando a rescisão do atleta e que deve ocorrer de forma judicial.



"Sobre o caso do Leandro Carvalho, o clube não vai se manifestar agora, existe toda uma situação que está sendo preparada para a rescisão do atleta, mas o que posso lhe antecipar é que essa rescisão vai acontecer de forma judicial", afirmou Fred.

O Ceará, inclusive, publicou um chamamento de emprego na edição do jornal O POVO dos últimos dois dias — terça, 11, e quarta, 12 —, notificando Leandro Carvalho a comparecer no clube em até 48 horas.

"Considerando que o senhor não comparece ao seu local de trabalho desde o dia 22 de fevereiro de 2023, e considerando sua notificação requisitando acesso a documentos porventura assinados por vossa senhoria, o notificamos pelo presente a comparecer nas 48 horas úteis posteriores à publicação deste edital ao seu local de trabalho, sob pena de considerar seu emprego abandonado", comunicou o Ceará.