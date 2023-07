Caíque, do Ceará, será julgado no STJD por expulsão contra a Chapecoense

Por ter sido expulso na vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, o volante Caíque Gonçalves, do Ceará, será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) nesta sexta-feira, 14. A partida, válida pela 10ª rodada da Série B do Brasileiro, foi realizada no dia 2 de junho, na Arena Castelão.

De acordo com o “edital de citação e intimação” divulgado pelo STJD, o atleta alvinegro foi incurso no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição de uma a três partidas. O auditor do caso será o Doutor Vanderson Macullo.

Caíque cumpriu a suspensão automática na 11ª rodada, contra o CRB, também na Arena Castelão. Portanto, caso pegue a pena mínima no julgamento desta sexta-feira, o volante poderá entrar em campo normalmente contra o Mirassol-SP, no domingo, 16.

Relembre a expulsão

Nos acréscimos do segundo tempo da partida diante da Chapecoense, mais precisamente aos 54 minutos, Caíque Gonçalves recebeu o segundo cartão amarelo por puxar o adversário e impedir um ataque promissor. A primeira advertência ao atleta ocorreu aos 35’, também da etapa final do jogo.