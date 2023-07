Leandro Carvalho vai ao CT do Ceará após notificação e ironiza: "Não deixaram eu treinar"

O jogador publicou uma foto em seu Instagram ao lado do atacante Cléber na sede do Vovô, em Porangabuçu. Nos últimos dois dias, o Ceará notificou o atleta por meio de um chamamento de emprego

Após ser notificado nos últimos dois dias pelo Ceará, por meio de um chamamento de emprego que o clube publicou na edição do jornal O POVO, Leandro Carvalho cumpriu o prazo dado de até 48 horas e compareceu na sede do Vovô em Porangabuçu nesta quarta-feira, 12.

+ Salários atrasados e danos morais: Leandro Carvalho cobra R$ 5,4 milhões do Ceará na Justiça



O jogador, inclusive, postou uma foto em seu Instagram ao lado de Cléber no CT Carlos de Alencar Pinto. Na publicação, Leandro Carvalho, em tom de ironia, escreveu a hashtag “não deixaram eu treinar”, além de desejar sucesso para o centroavante, que retornou às atividades no Ceará nesta quarta-feira após cumprir suspensão por doping.

Vale ressaltar que Leandro Carvalho moveu um processo de ação trabalhista contra o Vovô, onde há diversos pedidos, entre eles o pagamento de salários atrasados e indenização por danos morais. O valor total da ação é de R$ 5,4 milhões.

Na última terça-feira, 11, Fred Bandeira, Diretor de Assuntos Jurídicos do clube, comentou sobre a situação de Leandro Carvalho durante entrevista exclusiva ao Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN. O jurista informou que o Alvinegro está preparando a rescisão do atleta e que deve ocorrer de forma judicial.