Erick é o jogador que mais atuou pelo Ceará na Série B 2023; veja ranking

Ponta acumula alta minutagem e disputou 15 das 16 partidas do Vovô na competição nacional

Principal nome do Ceará na temporada, Erick acumula bons números com a camisa alvinegra na Série B 2023. Titular absoluto, o jogador de 25 anos é quem mais atuou pelo Vovô no certame nacional.

Ao todo, o camisa 11 disputou 15 dos 16 jogos que o Alvinegro Porangabuçu realizou pela segunda divisão. Além disso, ele acumula 1.248 minutos em campo, sendo recordista absoluto.

Leia Mais Leandro Carvalho vai ao CT do Ceará após notificação e ironiza: "Não deixaram eu treinar"

Salários atrasados e danos morais: Leandro Carvalho cobra R$ 5,4 milhões do Ceará na Justiça

Após julgamento por doping, Cléber volta às atividades no Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No ranking de quem mais atuou na Série B, Erick é seguido pelo volante Richardson, que jogou por 1.157 minutos em quinze partidas. Na sequência vem o zagueiro Tiago Pagnussat com 965 em onze jogos.

O goleiro Richard figura como quarto colocado na lista, tendo 900 minutos em dez partidas. Jean Carlos fecha o top-5 com 859 em quatorze duelos.



Confira o ranking de quem mais atuou pelo Ceará na Série B 2023: