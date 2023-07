Vina avança em negociação com o futebol árabe; Ceará tem direito a 70% do valor

O meia Vina - que pertence ao Ceará, mas foi emprestado ao Grêmio - está em negociações avançadas para ir ao futebol árabe. Segundo apurou o Esportes do POVO, o Alvinegro de Porangabuçu tem direito a 70% do valor da venda (que não foi revelado). Os outros 30% pertencem ao atleta.

Aos 32 anos, o jogador defendeu a camisa alvinegra entre os anos de 2020 e 2022. Nesse período, foram 168 jogos, 46 gols marcados e 31 assistências, além do título da Copa do Nordeste 2020. Porém, após o rebaixamento à Série B, acabou saindo para o tricolor gaúcho.

Leia Mais Cléber, do Ceará, é punido por doping, mas está liberado para voltar a jogar; entenda

Em estreia, Bissoli participa de gol e oferece variação tática ao Ceará

Ceará define logística para partida diante do Mirassol pela Série B; confira

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ex-camisa 29 do Vovô começou a temporada em Porangabuçu, no entanto, após relação desgastada com o torcedor alvinegro, as partes acordaram pela saída. Em Porto Alegre, Vina não teve o mesmo destaque como ocorreu em terras cearenses.

Nas 27 partidas que atuou pela a equipe gaúcha, balançou a rede em apenas quatro oportunidades, além de só ter contribuído com uma assistência. Mesmo assim, ainda conquistou o troféu do Campeonato Gaúcho

O começo foi promissor, chegando a marcar diante do Internacional, em Gre-Nal disputado do estadual. Porém. no Brasileiro, Vina caiu de rendimento e virou reserva no time comandado por Renato Gaúcho. O contrato do futebolista com o Alvinegro iria até o final de 2024, podendo assim retornar após o tempo no Imortal.

Entretanto, a proposta do mercado árabe frustra os planos de parte da torcida alvinegra que queria vê-lo novamente atuando pelo escrete preto-e-branco. Na sua saída, o próprio havia manifestado esse desejo, mas, de momento, não irá acontecer.