Ceará define logística para partida diante do Mirassol pela Série B; confira

Após voltar a vencer na Série B, o Ceará já iniciou sua preparação para o próximo compromisso pelo certame nacional. No domingo, 16, o time alvinegro encara o Mirassol-SP às 15h30min, no Estádio José Maria Campos Maia (SP).

Com uma semana livre para treinamentos, o clube definiu sua logística para o duelo diante da equipe paulista. O embarque da delegação alvinegra será na tarde de sexta-feira, 14, rumo a Campinas. Lá, o time fará conexão para São José do Rio Preto. Na manhã de sábado, 15, realizará o trabalho de apronto em um campo particular. O município fica a aproximadamente 30 minutos do local da partida.

Após o jogo, o retorno da delegação para a capital cearense está marcado para acontecer na manhã de segunda-feira, 17, com previsão de chegada em torno do meio dia. A reapresentação do grupo ocorre na terça, durante a tarde, em Porangabuçu.

