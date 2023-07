CBF divulga calendário das próximas rodadas da Série B; veja jogos do Ceará

Alvinegro de Porangabuçu disputará três jogos fora de casa entre os meses de julho e agosto entre as rodadas 19 e 24 da Série B do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o calendário do Ceará para as partidas das rodadas 19 a 24 da Série B do Brasileirão. Na 19ª rodada, o Vovô enfrenta o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul. A partida irá ocorrer no dia 23, às 15h30min.

Na rodada seguinte, o Alvinegro de Porangabuçu recebe o Ituano na Arena Castelão às 19 horas do dia 28. O mês de agosto do Ceará irá se iniciar com um embate contra o Guarani-SP no estádio Brinco de Ouro, em São Paulo, no dia 2, às 21h30min.

Confira agenda do Ceará nas rodadas divulgadas:

19ª rodada - Juventude x Ceará - 23/07 - 15:30 - Alfredo Jaconi (RS)

20ª rodada - Ceará x Ituano - 28/07 - 19:00 - Arena Castelão (CE)

21ª rodada - Guarani-SP x Ceará - 02/08 - 21:30 - Brinco de Ouro (SP)

22ª rodada - Ceará x ABC - 06/08 - 18:00 - Arena Castelão (CE)

23ª rodada - Vitória x Ceará - 13/08 - 18:00 - Barradão (BA)

24ª rodada - Ceará x Ponte Preta - 20/08 - 18:00 - Arena Castelão (CE)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes dessas rodadas, o Ceará ainda possui outros compromissos pela Série B. O Vovô volta a campo no próximo domingo, 16, quando enfrenta o Mirassol fora de casa às 15h30min.