Técnico do acesso em 2017, Chamusca reencontra Ceará pelo Tombense

No retrospecto geral como adversário do Vovô, o treinador leva desvantagem e venceu apenas duas vezes em 12 confrontos

Comandante do acesso conquistado em 2017, Chamusca e Ceará terão um reencontro neste sábado, mas desta vez como adversários. Atual treinador do Tombense, o profissional encara o Vovô no Presidente Vargas, em duelo válido pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Como técnico do Vovô, Chamusca marcou época. Em 2017, chegou ao clube na 10ª rodada da Série B, quando o Alvinegro figurava na 12ª colocação. Neste período, disputou as 29 partidas restantes do torneio e fez ótima campanha: 16 vitórias, sete empates e seis derrotas. A equipe cearense finalizou a Segundona na terceira posição, com 67 pontos, conquistando assim o acesso à Série A — onde permaneceu por cinco anos seguidos.

Na temporada seguinte, em 2018, Chamusca seguiu no Ceará e manteve um bom trabalho. Foi campeão cearense e fez a melhor campanha da fase de grupos da Copa do Nordeste. O desempenho ruim do time nas rodadas iniciais da Série A, entretanto, foram determinantes para a demissão do treinador, que deixou o clube com 62% de aproveitamento.

Agora no comando do Tombense, Chamusca reencontra o Ceará após três anos desde o último duelo como adversários. A última vez que o treinador enfrentou o Vovô foi no Brasileirão de 2020, pelo Fortaleza, jogo pelo qual acabou derrotado por 2 a 0. O retrospecto geral do comandante contra o Vovô, inclusive, é negativo: duas vitórias, quatro derrotas e seis empates.



Na Série B de 2023, Ceará e Tombense vivem cenários idênticos na competição. Ambos possuem quatro pontos em cinco jogos e foram derrotados na última rodada, com o Vovô sendo superado pelo Vitória e o Gavião-Carcará pelo Sport.