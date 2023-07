Ceará rescinde com Richard Coelho e volante acerta com Alanyaspor-TUR

Citado na Operação Penalidade Máxima, que investiga participação de jogadores em esquemas de aposta, o volante Richard Coelho teve seu contrato rescindido com o Ceará. O jogador, que estava emprestado ao Cruzeiro, onde ficou afastado por quase dois meses, foi anunciado como nova contratação do Alanyaspor, da Turquia.

Contratado na última temporada pelo Vovô, Richard atuou como titular na maior parte de 2022 e tinha contrato com o Alvinegro até o fim de 2024, mas a situação interna do atleta com o clube, sobretudo após o rebaixamento à Série B, ficou conturbada. No Cruzeiro, chegou a ter espaço, porém foi afastado quando teve seu nome citado em conversas com apostadores.

A situação foi o estopim para a direção do Ceará, que não via outra alternativa além da rescisão. O acordo aconteceu de forma amigável e Richard rapidamente acertou com o Alanyaspor. Coincidentemente, o time turco é o mesmo que contratou o zagueiro Eduardo Bauermann, ex-Santos, suspenso por 12 jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por envolvimento em esquema de apostas.