Ex-Ceará, Richard será convocado para depor em CPI das Apostas Esportivas

Conversas obtidas pelo Ministério Público de Goiás mostram diálogo entre Richard Coelho e um aliciador quando o jogador atuava no clube cearense

O volante Richard teve convocação aprovada para prestar depoimento na CPI das Apostas Esportivas. O atleta, à época no Ceará, foi citado pelo Ministério Público de Goiás através da “Operação Penalidade Máxima II”, que investiga manipulação de resultados na Série A do Campeonato Brasileiro de 2022.

O requerimento para que o jogador preste depoimento foi aprovado pela Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 6. Ainda não há data marcada para o volante comparecer em sessão da Comissão, em Brasília.

De acordo com reportagem da Itatiaia, conversas obtidas pelo Ministério Público de Goiás mostram diálogo entre Richard Coelho e um aliciador. O volante ressalta a fidelidade ao grupo alvo da investigação. O atual jogador do Cruzeiro afirma ainda que chegou a receber contato de outras partes, mas que estaria "fechado" com o interlocutor.

"Manda provar a caminhada que fechei com alguém. (...) Durante a semana veio uns três nego querendo fechar algo comigo e não fecho com ninguém a não ser você, sou papo reto, bagulho não é brincadeira (sic)", teria escrito o jogador em diálogo anexado ao processo pelo MP-GO.

Em nota, o Ceará se manifestou afirmando que não foi notificado por qualquer investigação, mas que está à disposição das autoridades para esclarecimento. Nas reportagens que apresentam a denúncia do MP-GO aos jogadores, não há qualquer prova ou citação de participação dos times que os atletas defendiam ano passado.

Richard está afastado preventivamente das atividades da equipe de futebol profissional do Cruzeiro desde o dia 10 de maio. O jogador está emprestado à Raposa pelo Ceará até o fim do ano.

Ex-Ceará, Nino Paraíba foi citado na Operação Penalidade Máxima II

Nino Paraíba, que atuava no Ceará ano passado, também foi citado nas investigações da Operação Penalidade Máxima II. O atleta fez delação e liberou o Alvinegro de Porangabuçu de valores pendentes de pagamento acerca de sua rescisão contratual. O lateral teve contrato rescindido com seu atual clube, o América-MG, no último dia 15 de maio.

Operação Penalidade Máxima

A Operação Penalidade Máxima II é um desdobramento da Operação Penalidade Máxima, deflagrada em fevereiro de 2023 e que resultou no oferecimento de denúncia, já recebida pelo Poder Judiciário, com imputação dos crimes de integrar organização criminosa e corrupção em âmbito desportivo.