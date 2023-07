Ceará sofre nova derrota e chega a quatro jogos sem vencer na Série B

A última vitória alvinegra na competição nacional ocorreu há quase um mês, no dia 6 de junho. Na oportunidade, a equipe cearense bateu o Atlético-GO por 3 a 0

O Ceará voltou a ser derrotado na noite deste domingo, 2. Em Recife, o Vovô foi superado pelo Sport por 2 a 0 e chegou ao seu quarto jogo consecutivo sem triunfo na Série B 2023. A partida marcou mais uma atuação ruim do time de Porangabuçu.

A última vitória alvinegra na competição nacional ocorreu há quase um mês, no dia 6 de junho. Na oportunidade, a equipe cearense bateu o Atlético-GO por 3 a 0, em Goiânia (GO). Desde então, o Alvinegro disputou quatro partidas e acumulou duas derrotas, além de dois empates.

A sequência negativa vem dificultando o objetivo do time em se aproximar do G-4. Com mais um tropeço neste domingo, o Ceará perdeu a oportunidade de subir na tabela de classificação e estacionou nos 21 pontos. Atualmente, ocupa a décima colocação, mas pode cair para 11º caso o Botafogo-SP vença o Guarani nesta segunda, 3.

