Avaí demite Morínigo e contrata Eduardo Barroca, ex-Ceará

Treinador foi demitido do Alvinegro do Porangabuçu na última quarta-feira, 28, após empate justamente diante da equipe catarinense

Após deixar o Ceará, o técnico Eduardo Barroca já está de casa nova. Trata-se do Avaí, que demitiu Gustavo Morínigo, também ex-Vovô. Barroca foi demitido do Alvinegro do Porangabuçu na última quarta-feira, 28, após empate justamente diante da equipe catarinense.



O Avaí informou nesta segunda-feira, 3, o retorno do treinador para a sequência da Série B do Brasileirão. Com passagem pelo clube em 2022, ele retorna junto com os auxiliares Felipe Lucena e Anthoni Santoro.



Barroca já comanda a atividade com o elenco no período da tarde desta segunda visando confronto diante da Ponte Preta-SP, no sábado, 8. Morínigo deixou o Avaí após revés para o lanterna da competição, o ABC. O clube atualmente é o vice-lanterna da Segundona, com 11 pontos somados, duas vitórias, cinco empates e oito derrotas em 15 partidas disputadas.



Passagem de Barroca pelo Ceará



Eduardo Barroca comandou o Ceará por 13 jogos, com seis vitórias, três empates e quatro derrotas, com 16 gols marcados e 13 sofridos. Ele chegou ao Vovô após a saída do treinador paraguaio Gustavo Morínigo e esteve à beira do campo em 12 jogos da Série B e também na segunda final da Copa do Nordeste - competição em que o grupo foi campeão.



Apesar do título, o técnico não apresentou na Série B um futebol convincente. Mesmo conseguindo tirar a equipe da zona de rebaixamento, Barroca não levou a equipe ao protagonismo que a diretoria e os jogadores buscam na segunda divisão.



Para o lugar do técnico, o Ceará contratou Guto Ferreira, que já havia treinado a equipe em 2021. O treinador estreou diante do Sport, quando perdeu por 2 a 0, na Ilha do Retiro.