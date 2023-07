Ceará tem interesse no zagueiro Sidnei, ex-Las Palmas

O defensor de 33 anos está livre no mercado após o fim do contrato com o Las Palmas, da segunda divisão da Espanha

Buscando reforçar o setor defensivo para o restante do ano, o Ceará tem interesse na contratação do zagueiro Sidnei, de 33 anos, apurou o Esportes O POVO. O experiente defensor disputou a temporada 2022/2023 pelo Las Palmas, da segunda divisão do futebol espanhol.

O atleta chegaria ao Alvinegro de Porangabuçu "sem custos", já que está livre no mercado após o fim do contrato com o clube espanhol. Pelo Las Palmas, ele disputou 21 partidas, divididas entre a Segunda Divisão e Copa do Rei.

Na Espanha, ele também defendeu as cores do Real Betis, Deportivo de La Coruña e Espanyol. Além do futebol espanhol, Sidnei teve passagens por outros times da Europa: Benfica, de Portugal, e Besiktas, da Turquia. Em solo brasileiro, o zagueiro jogou por Goiás, Cruzeiro e Internacional, sendo os dois primeiros em 2022.

Caso o interesse evolua e o atleta seja reforço do Ceará, Sidnei terá a missão de solucionar os problemas do sistema defensivo, que tem mostrado ser o setor mais frágil da equipe na atual temporada.

Para a posição de zagueiro, o técnico Guto Ferreira conta com Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda, Léo Santos e David Ricardo, além de Lucas Ribeiro que está em fase de recuperação após grave lesão no joelho.

Com informações de Lucas Silva