Guto ressalta missão de "ajustar a equipe como um todo" e pede apoio da torcida do Ceará

O Ceará perdeu para o Sport na estreia do técnico Guto Ferreira. Após a derrota, o treinador afirmou que entende a revolta do torcedor, mas pediu o apoio da torcida. O comandante alvinegro também criticou o gramado da Ilha do Retiro e ressaltou que precisa “ajustar a equipe como um todo” em busca do grande objetivo da temporada, que é o acesso à Série A do Brasileirão.



“Esse é o momento de paciência, esse é o momento de, não vou dizer de tranquilidade porque nós não estamos tranquilos, mas é o momento de estarmos juntos. Acho que o torcedor tem todo o direito de estar preocupado, revoltado, mas a pressão nesse momento não vai ser benéfica, o apoio vai ser benéfico. Mas do que nunca, nós precisamos desse apoio para dar essa virada e começar a conseguir os resultados”, destacou.



Para Guto Ferreira, o Vovô começou bem a partida, conseguindo bloquear o time pernambucano, porém, acumulou alguns erros durante o jogo. O treinador pontuou que a condição ruim do gramado do estádio da Ilha do Retiro dificultou a troca de passes.



“Eu acho que não é ajustar a defesa, é ajustar a equipe como um todo. A nossa proposição inicial estava dando certo resultado. Nós começamos a partida, pelo menos nos 15 a 20 minutos muito bem. Estávamos conseguindo bloquear onde o Sport é mais forte. Conseguimos ter alguns contra-ataques interessantes. Mas com o decorrer do jogo nós tivemos alguns erros, até pela questão do gramado pesado que dificultou alguns tipos de passe”, avaliou.



Tempo de trabalho



O técnico destacou que o tempo de trabalho será determinante para uma resposta positiva do time em campo. “Na sequência de treinamento pode ter certeza que a equipe vai se ajustando. À medida que for realizando, vai ganhando confiança e eu tenho certeza que essa equipe vai se tornar bastante competitiva e vai conseguir chegar onde a gente busca, que é a Série A”, frisou.



“O que mais nós precisamos hoje é planejar nosso trabalho de maneira que a gente consiga espaço para introduzir nossa metodologia, colocar nossas ideias de jogo e principalmente treiná-las dentro de campo. Agora, uma equipe jogando a cada três dias é impossível. Agora passa também pelo mental e a resposta de cada jogo. O resultado também faz a diferença”, completou.