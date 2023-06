Cobrador oficial do Ceará, Erick desperdiça primeiro pênalti no ano

Atacante é o grande destaque do Alvinegro em 2023, sendo responsável direto por 23 gols, entre tentos e assistências

Na empate por 0 a 0 entre Ceará e Avaí, o atacante Erick teve uma grande chance para tirar o zero do placar. Aos 40 minutos da etapa inicial, o Alvinegro de Porangabuçu teve uma penalidade a seu favor, porém, o camisa 11 acabou desperdiçando.



O atleta é o cobrador oficial do Vovô em 2023 e não havia perdido nenhum dos cinco pênaltis que cobrou no ano, sendo, diante do time catarinense, o primeiro.

Erick é o artilheiro do Ceará na temporada e o principal jogador do clube atualmente. São 33 jogos, 13 gols e 10 assistências, possuindo, dessa forma, 23 participações diretas em tentos.

