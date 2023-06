Ceará acerta apenas três finalizações ao gol durante a partida contra o Avaí

O Alvinegro de Porangabuçu criou poucas oportunidades para sair com a vitória diante do time catarinense, na Arena Castelão

Em uma atuação aquém do esperado pelo torcedor, o Ceará ficou no empate por 0 a 0 contra a equipe do Avaí, nesta quarta-feira, 28, em duelo válido pela Série B, Um dos fatores para o placar zerado na Arena Castelão foi a pouca efetividade do ataque alvinegro na partida.

No jogo todo, o Vovô finalizou 21 vezes. Porém, dessas finalizações apenas três foram em direção ao gol. Vale ressaltar que, uma dessas, foi uma cobrança de pênalti desperdiçada por Erick, ainda no primeiro tempo.

Durante toda a competição, o ataque do Alvinegro de Porangabuçu balançou as redes por 16 oportunidades. No entanto, nas últimas duas ocasiões que o escrete preto-e-branco jogou, apenas dois tentos foram anotados.

Coincidentemente, nesse período, o time de Eduardo Barroca não venceu nenhum confronto.