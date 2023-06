Ceará foi informado que Erick não vai renovar, mas fica até fim do ano

O Ceará já trabalha com a informação de que o atacante Erick não vai renovar o vínculo com o clube, conforme apurou o jornalista Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN. O jogador, que tem proposta do São Paulo em mãos, cumprirá seu atual contrato até o fim de 2023 e depois deixará Porangabuçu.

Após semanas de negociação para uma prorrogação contratual, a diretoria alvinegra entende que chegou ao seu limite financeiro e não vai conseguir igualar a proposta do clube paulista. Sendo assim, o camisa 11 do Vovô não permanecerá na equipe para a próxima temporada.

Sobre o assunto Ceará manifesta apoio à comunidade LGBTQIA+ no Dia Internacional do Orgulho

Corinthians é condenado a pagar R$ 1,5 milhão a Michel Macedo, do Ceará

Ex-Ceará, Luvannor encaminha retorno a clube da Moldávia para jogar a Champions League

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com 13 gols marcados na atual temporada, Erick é o artilheiro do time no ano e principal destaque individual. Além disso, ainda soma dez assistências com a camisa alvinegra. O jogador chegou ao Ceará em 2022 e acumula 76 partidas, com 18 gols e 12 assistências.