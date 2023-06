Erick perde pênalti, Ceará empata com Avaí e se distancia do G-4 da Série B

Com pênalti perdido por Erick e um jogador a mais, o Ceará empatou sem gols com o Avaí na noite desta quarta-feira, 28, na Arena Castelão, e amargou o terceiro jogo consecutivo sem vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado aumentou a distância do Alvinegro em relação ao G-4 para pelo menos seis pontos, cenário que ainda pode piorar no término da rodada caso Vitória ou Mirassol vençam.

O Ceará volta a campo no domingo, 2 de julho, para enfrentar o Sport, em uma reedição da final da Copa do Nordeste desta temporada. A partida acontece em Recife, na Ilha do Retiro, às 18 horas.

O jogo

Antes da bola rolar, Barroca resolveu promover algumas alterações na estrutura tática do Ceará. As principais, sem dúvida, foram no setor de meio-campo, onde o treinador abriu mão do Maranhão para por Zé Ricardo, volante com maior capacidade de construção e qualidade de passe, e no ataque, com a entrada de Janderson no lugar de Jean Carlos, acrescentando assim uma característica mais ofensiva pelo lado esquerdo.

Consequentemente, o esquema também mudou: um 4-3-3 com amplitude nas pontas ao invés do 4-2-3-1, que tinha maior foco em jogadas pelo centro. Vale destacar que Nicolas, Formiga e Léo Santos também figuram como novidades na escalação. Na prática, entretanto, as alterações pouco surtiram efeito, sobretudo pela má organização da equipe e a forma burocrática que os atletas desempenharam suas funções.

Mesmo diante de um Avaí fragilizado — o time catarinense não vencia há oito jogos —, o Vovô não conseguiu, em nenhum momento do primeiro tempo, impor uma pressão que realmente causasse incômodo no sistema defensivo do Leão. Apesar de ter o domínio das ações, a lentidão nas articulações com a bola, assim como a previsibilidade nas movimentações, tornaram o Alvinegro um time inofensivo.

A falta de repertório ofensivo acabou sendo um dos pontos mais negativos da primeira etapa. No último terço do campo, o espaçamento entre os atletas do Ceará facilitou, e muito, a marcação dos visitantes. Foram raros os momentos em que três jogadores do Vovô protagonizaram uma triangulação próximo a área do Avaí, por exemplo. A solução final, quase sempre, era dar a bola para Erick, craque do time, sob expectativa de que ele resolvesse individualmente.

Até os 43 minutos, o Vovô havia finalizado somente duas vezes, nenhuma delas na direção correta do gol. Mesmo com atuação ruim, um pênalti sofrido por Nicolas gerou uma chance de ouro para o time cearense abrir o placar e, assim, talvez tornar o contexto do jogo mais favorável. Na batida, entretanto, Erick viu Alexander saltar na direção correta e defender o chute. A descida para o vestiário aconteceu sob fortes vaias vindas da arquibancada.

No retorno para o segundo tempo, Ceará adotou postura mais incisiva e objetiva com a posse da bola, cenário que fez a equipe melhorar a produção em relação à etapa inicial do jogo. As entradas de Jean Carlos e Castilho no meio-campo também trouxeram uma dinâmica nova nas articulações. Naturalmente, com o Avaí já não tão compacto na defesa, os espaços começaram a surgir.

O volume de jogo do Vovô, porém, foi diminuindo conforme os minutos foram passando. A pouca eficiência nas finalizações também tornaram-se um problema evidente, já que o Alvinegro, dos seis chutes que fez antes dos 20 minutos, nenhum acertou a baliza defendida por Alexander. Buscando soluções, Barroca mudou o ataque e colocou Pedrinho e Vitor Gabriel nos lugares de Janderson e Nicolas, respectivamente.

Com 30 minutos no ponteiro, um fato favorável ao Ceará: Natanael, lateral do Avaí, cometeu falta em Vitor Gabriel, levou o segundo amarelo e foi expulso da partida. Com a vantagem numérica, o Vovô se lançou ainda mais ao ataque e montou uma “blitz” no campo do Leão da Ilha, mas sem nenhum tipo de organização tática.

Sem competência para balançar as redes, o Ceará precisou se contentar com o zero a zero amargo, placar que causou indignação na torcida presente na Arena Castelão. Terceiro jogo consecutivo do Vovô sem vitória na Série B e péssimo desempenho como mandante distanciam a equipe do G-4, zona pelo qual o clube não conseguiu figurar em nenhuma rodada do certame até o momento.