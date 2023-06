"Não tem ninguém de sacanagem" diz Zé Ricardo, volante do Ceará, após empate

Vovô empatou sem gols com o Avaí neste quarta-feira, 28, pela Série B, e se distanciou ainda mais do G-4 do certame

O Ceará empatou sem gols com o Avaí neste quarta-feira, 28, pela Série B, e se distanciou ainda mais do G-4 do certame. Na saída de campo, o volante Zé Ricardo ressaltou que, apesar das apresentações recentes, o grupo tem trabalho. O jogador aproveitou a oportunidade para elogiar o trabalho do técnico Eduardo Barroca e pontuar que o elenco pode e deve se dedicar ainda mais daqui pra frente.

"O grupo tá cada vez mais unido. A gente tá trabalhando forte. Os trabalhos do professor Barroca são excelentes. Acho que da parte nossa tá faltando também e vamos trabalhar, dar a volta por cima se Deus quiser em casa. Espero poder ajudar, ajudar meus companheiros. Não tem ninguém de brincadeira, não tem ninguém de sacanagem. A gente vai trabalhar pra poder colocar o Ceará na condição possível do G-4 que é o que estamos buscando com muita seriedade", ressaltou ele.

O Ceará volta a campo no domingo, 2 de julho, para enfrentar o Sport, em uma reedição da final da Copa do Nordeste desta temporada. A partida acontece em Recife, na Ilha do Retiro, às 18 horas.