Ceará está invicto como mandante contra o Avaí há quase 10 anos

Na busca por resultados melhores jogando diante do próprio torcedor na Série B do Brasileiro de 2023, o Ceará pode se apegar ao retrospecto em casa diante do Avaí para somar pontos na noite desta quarta-feira, 28, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 14ª rodada. O Vovô está invicto contra o time catarinense, em solo cearense, há quase 10 anos.

A série de partidas sem perder para o Leão da Ilha foi iniciada em novembro de 2013 quando o Alvinegro de Porangabuçu venceu o adversário por 2 a 1, com gols de Mota e Magno Alves. O duelo foi válido pela Série B e teve como palco a Arena Castelão.

Desde então se passaram 9 anos e sete meses, e os clubes se enfrentaram quatro vezes no estado do Ceará, alternando entre as Séries A e B do Brasileiro. Nestes confrontos, o Vovô saiu de campo com a vitória em duas oportunidades, enquanto nos jogos restantes o empate prevaleceu.

Resultados da série invicta do Ceará jogando em casa contra o Avaí:

Ceará 2x1 Avaí - Série B 2013

Ceará 2x2 Avaí - Série B 2014

Ceará 0x0 Avaí - Série B 2016

Ceará 1x0 Avaí - Brasileirão 2019

Ceará 1x0 Avaí - Brasileirão 2022



O último revés sofrido pelo Alvinegro, jogando em casa, contra o Avaí aconteceu no dia 2 de novembro de 2012. Naquela oportunidade, o Leão da Ilha venceu por 1 a 0, com gol de Bruno Silva, também pela Série B. O duelo ocorreu no Estádio Presidente Vargas, outra praça esportiva da capital cearense.

Em toda a história do confronto, o Ceará enfrentou o Avaí como mandante em 13 oportunidades. Foram seis vitórias dos cearenses, quatro empates e três triunfos do clube catarinense.

Dados retirados do site oGol