Ceará se reapresenta com foco no Avaí pela Série B

Após empate diante do Sampaio Corrêa, o Ceará já volta suas atenções para o próximo compromisso. O elenco alvinegro se reapresenta nesta segunda-feira, 26, às 15 horas, no CT do Porangabuçu para iniciar a preparação para encarar o Avaí.



As equipes se enfrentam na quarta-feira, 28, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 14ª rodada da Série B. A delegação do Vovô desembarcou em Fortaleza na madrugada desta segunda depois do duelo no Maranhão.



O técnico Barroca terá a missão de reencontrar o caminho das vitórias e não se distanciar do G-4 da competição. Com o empate em 1 a 1 no último domingo, 25, o escrete preto-e-branco ocupa a 7ª colocação na tabela com 20 pontos, a cinco da zona de classificação para a Série A.



Ingressos Ceará x Avaí



Para o duelo, o clube já iniciou a venda de ingressos, que terão preços a partir de R$ 20. A torcida alvinegra terá cinco opções para acompanhar a partida. Nos setores Inferior Norte, Superior Central, Inferior Central os bilhetes custam R$ 40,00 (R$ 20,00 a meia-entrada), enquanto no Inferior Central o valor é R$ 50,00 (R$ 25,00). Para acompanhar o jogo no Premium, os torcedores terão de desembolsar R$ 240,00 (R$ 120,00).