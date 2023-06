Ceará acerta apenas uma finalização ao gol em empate contra o Sampaio Corrêa

Equipes empataram em 1 a 1 na tarde deste domingo, 25, no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão, pela Série B

Diante do Sampaio Corrêa, o Ceará apresentou um baixo desempenho defensivo e também ofensivo. Nos mais de 90 minutos de partida, o Vovô finalizou ao gol somente 12 vezes. Nesses 12 chutes, apenas um foi ao gol do goleiro adversário Luiz Daniel, de acordo com o Sofascore.



Nesse cenário, a equipe empatou em 1 a 1 com o Sampaio Corrêa na tarde deste domingo, 25, no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão, pela Série B. Ytalo balançou as redes para o time da casa e Erick deixou tudo igual para o time de Eduardo Barroca.

Com o ponto somado, o Vovô perde a oportunidade de subir na tabela de classificação da competição. O time contabiliza 20 pontos somados após 13 partidas disputadas.

O Alvinegro de Porangabuçu volta a campo na próxima quarta-feira, 28. A equipe recebe o Avaí às 19 horas, na Arena Castelão, também pela Série B.