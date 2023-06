Com cinco gols pelo Ceará, Erick chega à vice-artilharia da Série B

Atleta do Alvinegro de Porangabuçu divide o posto com Caio Dantas, do Vila Nova

O atacante Erick foi o autor do gol do Ceará no empate em 1 a 1 com o Sampaio Corrêa, fora de casa. Com o tento, o camisa 11 alcançou a vice-artilharia da Série B do Campeonato Brasileiro.

O ponta alvinegro chegou a cinco gols somados na competição nacional. Com isso, divide o posto de segundo maior goleador desta edição da Segundona com Caio Dantas, do Vila Nova. Vagner Love lidera a lista com nove tentos anotados.

Em 2023, Erick balançou as redes em 13 oportunidades e é o artilheiro do Vovô na temporada. O jogador ainda soma 10 assistências cedidas neste ano, sendo uma na Segunda Divisão.

Próximo desafio do Ceará

O Alvinegro do Porangabuçu volta a campo na quarta-feira, 28, quando encara o Avaí. As equipes se enfrentam a partir das 19 horas, pela 14ª rodada da Segundona.