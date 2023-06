Ceará x Avaí: ingressos estão disponíveis a partir de R$ 20

O próximo desafio do Ceará em casa será diante do Avaí. Para o duelo, o clube já iniciou a venda de ingressos, que terão preços a partir de R$ 20. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, 28, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 14ª rodada da Série B.



A torcida alvinegra terá cinco opções para o duelo. Nos setores Inferior Norte, Superior Central, Inferior Central os bilhetes custam R$ 40,00 (R$ 20,00 a meia-entrada), enquanto no Inferior Central o valor é R$ 50,00 (R$ 25,00). Para acompanhar o jogo no Premium, os torcedores terão de desembolsar R$ 240,00 (R$ 120,00).



O check-in para sócios-torcedores também já está disponível. Os adeptos de todos os planos – Vovô de Ouro, O Mais Querido, Campeão da Popularidade, Time do Povo e Consulado – já podem realizar a recarga através do site sociovozao.com.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes disso, o escrete preto-e-branco entra em campo para enfrentar o Sampaio Corrêa-MA. O confronto acontece no Estádio Governador João Castelo, o Castelão, em São Luís-MA, a partir de 15h30min, pela 13ª rodada da Segunda Divisão.



Veja valores:



Norte (Inferior): R$ 40,00/R$ 20,00

Central (Superior): R$ 40,00/R$ 20,00

Central (Inferior): R$ 50,00/R$ 25,00

Sul (Inferior): R$ 40,00/R$ 20,00

Premium: R$ 240,00/R$ 120,00



Locais e horários de venda:



Quinta-feira das 10h às 21h; sexta e sábado das 10h às 21h; domingo das 13h às 20h; segunda e terça das 10h às 21h; e quarta-feira das 10h às 19h



- Loja Vozão Shopping Parangaba

- Loja Vozão RioMar Papicu

- Loja Vozão Shopping Iguatemi

- Loja Vozão Grand Shopping Messejana

- Loja Vozão North Shopping Maracanaú

- Loja Vozão Shopping Eusébio



Quinta e sexta das 10h às 21h; sábado das 09h às 12h; segunda até quarta das 09h às 17h



- Loja Vozão Sede

Vendas on-line: vozaotickets.com



Vendas na Arena Castelão: Quarta-feira (28) das 12h às 20h15 na Bilheteria 1