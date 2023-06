Ceará: Richard e Danilo Barcelos seguem como dúvidas para enfrentar o Sampaio Corrêa

O Ceará segue sua preparação para a partida diante do Sampaio Corrêa, pela 13ª rodada da Série B 2023. No domingo, 25, as equipes se enfrentam às 15h30min, no Estádio Castelão, em São Luís (MA).

Para o duelo, o técnico Eduardo Barroca ainda não sabe se poderá contar com o goleiro Richard e o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, titulares do Vovô. Ambos não marcaram presença no treino desta sexta-feira, 23, em Porangabuçu, e, por isso, são dúvidas.

Além disso, Luiz Otávio e Hygor Cléber seguem fora das atividades e se recuperam de lesão no departamento médico do clube. Por outro lado, a boa notícia fica por conta do retorno do lateral-esquerdo Willian Formiga. O jogador treinou normalmente com o grupo e deve ser relacionado para a partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto David Ricardo diz que número de gols sofridos pelo Ceará não é apenas culpa da defesa

Ceará x Avaí: ingressos estão disponíveis a partir de R$ 20 para jogo da Série B

Suspenso, Caíque Gonçalves será desfalque do Ceará contra o Sampaio Corrêa

Outros dois jogadores que devem atuar diante do time maranhense são o volante Zé Ricardo e o centroavante Vitor Gabriel, que participaram da atividade após sofrerem pisão na última segunda-feira, 19.

Orejuela, reforço anunciado nesta semana, também treinou com o grupo, mas só poderá atuar a partir do dia 3 de julho, data em que poderá ser registrado no BID da CBF.



Desfalque certo

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante Caíque Gonçalves não disputará a partida deste domingo, 25. Nas últimas partidas, ele vinha atuando improvisado como lateral-direito. Sem o camisa 5, Warley deve assumir a vaga.

Com informações de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN