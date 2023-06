David Ricardo diz que número de gols sofridos pelo Ceará não é apenas culpa da defesa

De acordo com o zagueiro, a alta quantidade de tentos que o Vovô acumula na Série B, 16 no total, é consequência de uma falha coletiva dos jogadores e não especificamente da defesa

Quinta pior defesa da Série B ao lado da Chapecoense e Tombense, o Ceará foi vazado 16 vezes em 12 jogos do torneio, cenário que, naturalmente, gera questionamentos. Sobre o assunto, David Ricardo ressaltou, em entrevista coletiva, que o alto número de tentos sofridos não pode ser atribuído somente aos jogadores da defesa.

Para o zagueiro, o problema é algo coletivo e envolve todos os 11 jogadores que estão em campo pelo Vovô. O atleta ressaltou, ainda, que o sistema defensivo tem feito trabalhos específicos nos últimos dias sem jogos para melhorar em diversos aspectos.

“Primeiro, eu acho que quando se toma o gol, são os 11 que tomam o gol. Quando a gente está se defendendo, são os 11 que estão marcando. Quando está atacando e faz gol, é os 11. É o grupo. Então não acho certo essa culpa que estão colocando na defesa de estar sofrendo esses gols. Quando sofre, é o time todo, todos estão marcando. Mas a gente vem, sim, trabalhando mais forte. Estamos fazendo, sim, trabalhos específicos para melhorar defensivamente e diminuir o número de gols que estamos tomando [...] Não podemos estar tomando essa quantidade de gols”, destacou.

A versatilidade de David Ricardo

Versátil, David Ricardo prefere jogar de zagueiro, mas encara com naturalidade o desafio de ocupar a lateral-esquerda, função que tem exercido com maior frequência na atual temporada. Na vitória do Vovô por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, fora de casa, o defensor foi um dos principais destaques individuais jogando pelo lado do campo, apresentação que empolgou a torcida alvinegra.

“Minha preferência é estar jogando e ajudando dentro de campo o Ceará, independente se for como zagueiro ou lateral. Claro, minha posição de origem é zagueiro, onde me sinto mais à vontade, mas lateral para mim não é nenhuma novidade, posso fazer sim. Se precisar, vou estar fazendo e tentando ajudar meu clube de alguma maneira, seja na zaga ou lateral”, contou.