Sampaio Corrêa deve ter retornos importantes para jogo contra o Ceará

Próximo adversário do Ceará na Série B, o Sampaio Corrêa segue em ritmo de preparação para o duelo contra o Alvinegro de Porangabuçu, pela 13ª rodada da Série B. As equipes voltam a campo após período de paralisação por conta da Data Fifa.

No confronto, a Bolívia Querida deve ter retornos importantes para reforçar o time titular. O primeiro deles é o atacante Matheus Martins, um dos destaques da equipe do ano, com cinco marcados. O atleta teve uma ruptura parcial do ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

Existia uma preocupação por parte do tricolor maranhense que o jogador passasse por cirurgia. No entanto, essa possibilidade foi descartada e Matheus já iniciou os trabalhos para recuperar a forma física e ficar à disposição do técnico Márcio Fernandes.

O volante Eloir, após problemas odontológicos, foi liberado e enfrenta o Vovô. A dúvida fica a cargo do zagueiro Joécio. O defensor trata de uma lesão muscular de grau 1 e segue sob os cuidados do departamento médico. Após a realização de exames ainda nesta semana é que ficará definida a ida ou não à partida.



O jogo acontece neste domingo, 25, às 15h30min, no Estádio Castelão, em São Luís-MA.