David Ricardo reconhece dificuldade do Ceará na saída de bola, mas projeta evolução

As duas semanas sem jogos em Porangabuçu foram, de acordo com David Ricardo, muito bem aproveitadas pelo elenco do Ceará. Em entrevista coletiva, o zagueiro — que também atua como lateral-esquerdo —, ressaltou que o período foi importante para Barroca ajustar alguns aspectos do time, sobretudo na saída de bola e construção de jogo.

Segundo levantamento feito pelo repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN, com exceção de David Ricardo (50%) e Luiz Otávio (57%), todos outros zagueiros do plantel alvinegro possuem margem abaixo dos 40% no acerto de passe na saída de bola quando estão sendo pressionados pelo adversário. Sobre o dado, o jogador do Vovô reconheceu que há dificuldades, mas projetou evolução após o tempo livre para treinos.

“São todos grandes jogadores os zagueiros que estão aqui. Todos possuem grande qualidade para sair jogando. A gente teve 15 dias para estar se preparando e evoluindo nesse quesito, trabalhamos bastante a saída de bola. Temos que melhorar e estamos trabalhando para isso. Esperamos melhorar nesses aspectos com esses 15 dias que tivemos, onde deu para trabalhar e assimilar bastante a posse da bola. Temos que acertar mais para a melhora do time”, explicou.

“Vamos voltar diferentes”

Sem jogos oficiais nas últimas duas semanas, o Ceará retorna à rotina de jogos sob expectativa de melhora no desempenho, sobretudo em jogos como mandante. Para David Ricardo, o momento foi importante para a equipe assimilar e desenvolver melhor o estilo de jogo que Barroca quer implementar: posse de bola e transições.

“Esses 15 dias foram muito importantes para nós recuperarmos a forma física, melhorar nossa forma de jogar com o professor Barroca. Tenho certeza que vamos melhorar bastante em relação ao que vínhamos fazendo. Deu para assimilar bastante coisa. Acho que vamos voltar diferentes, ainda mais compactos, do jeito que o professor gosta, com a posse de bola e transições. A forma física foi importante também, a gente vinha de uma sequência grande de jogos e deu para recuperar”, disse.