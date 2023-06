Ceará abre check-in para jogo contra o Avaí pela Série B

O próximo desafio do Ceará em casa será diante do Avaí. Para o duelo, o clube já disponibilizou a abertura do sistema para check-in dos sócios-torcedores. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, 28, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 14ª rodada da Série B.



Os adeptos de todos os planos – Vovô de Ouro, O Mais Querido, Campeão da Popularidade, Time do Povo e Consulado – já podem realizar a recarga através do site sociovozao.com. O Alvinegro do Porangabuçu deve iniciar a venda de ingressos nos próximos dias.



Antes disso, o escrete preto-e-branco entra em campo para enfrentar o Sampaio Corrêa-MA. O confronto acontece no Estádio Governador João Castelo, o Castelão, em São Luís-MA, a partir de 15h30min, pela 13ª rodada da Segunda Divisão.



Mercado da bola do Ceará



O Ceará oficializou a contratação do lateral-direito Orejuela na manhã desta quarta-feira, 21. Com contrato por empréstimo junto ao São Paulo até abril de 2024, o atleta já esteve nas instalações do CT de Porangabuçu.



Além dele, o Vovô está próximo de concretizar a contratação de mais um reforço. Trata-se do atacante Guilherme Bissoli, que rescindiu nesta semana com o Athletico Paranaense.